Корнев о победе на ЧМ: «Я об этом забыл, спустя 10 минут особо уже не зацикливался. Думал о том, что хочу делать дальше – побеждать еще больше»

Пловец Егор Корнев заявил, что не зацикливается на золотой медали ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россиянин Корнев стал победителем в составе комбинированной эстафеты 4×100 м – с мировым рекордом.

«Вовсе не ожидал такого результата. Моей задачей было выложиться по максимуму, попытаться выйти на предел возможностей, несмотря на то что подготовки к чемпионату мира как таковой и не было.

Мы, конечно, порадовались, что победили. Я буквально минутку там радовался, поблагодарил ребят за сплоченность, настрой, поддержку и результат. Но этот момент прошел. Это всего лишь победа на чемпионате мира. Я об этом забыл, спустя 10 минут особо на этом уже не зацикливался. Думал о том, что хочу делать дальше – побеждать еще больше», – отметил Корнев.

«Мои планы – побеждать! И, конечно, радовать зрителей, себя, своего тренера. Мне хочется, чтобы мной гордилась вся страна, все мои близкие, друзья. Хочу, чтобы я был доволен собой и мог с уверенностью сказать: «Да, проделан большой путь, я красавчик», – сказал Корнев.

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