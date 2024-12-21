Владимир Сальников: «Чикунова переболела незадолго до чемпионата мира. Последствия болезни всегда сказываются»
Евгения Чикунова переболела перед чемпионатом мира на короткой воде.
— Чего не хватило Евгении Чикуновой? Хорошо, на 200-метровке была Кейт Дугласс с ее сказочными результатами. А на двух других дистанциях?
— Чикунова может и будет бороться. Она переболела незадолго до старта. На чемпионате России чувствовала себя не лучшим образом. Последствия болезни всегда сказываются. Уверен, мы еще увидим победы Чикуновой, – рассказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
Чикунова на ЧМ-2025 в Будапеште взяла серебро на 200 м брассом.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт день за днем
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