Сальников о российских пловцах на ЧМ: «В определенной степени приоткрыли занавес, который может служить примером для других видов спорта»

Владимир Сальников считает, что допуск пловцов на ЧМ «приоткрыл занавес».

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых и четыре серебряные медали.

«В этот раз плавание оказалось в фокусе внимания СМИ, даже у тех, кто о плавании вообще не писал или делал это мало. Наверное, это связано с тем, что все изголодались по появлению наших спортсменов на международной арене. Тем более пловцы это появление сделали очень ярким, красочным, с завоеванием золотых медалей, рекордами – национальными, европейскими и мировыми.

Это отрадно, что приоткрыли в определенной степени занавес, который, наверное, может в дальнейшем служить примером для других видов спорта. Хочется на это надеяться, потому что проводилась большая работа с Международной федерацией плавания (World Aquatics)», – сказал первый вице‑президент Федерации водных видов спорта России Сальников .

«Главное – проложить рельсы, а поезд должен сам пойти. Ситуация непростая на сегодняшний день. Это не значит, что нужно слепо верить в то, что все хорошо. Надейся на лучшее, но сам не плошай. Ни в коем случае нельзя расслабляться.

Слава богу, плавание – объективный вид спорта, здесь результат отвечает сам за себя. Даже если ты изолирован, ты можешь установить рекорд, и если это все по правилам, то он будет засчитан, как это было с мировыми рекордами наших спортсменов. Для нас это выигрышная ситуация.

Что бы ни произошло, показан результат на официальных соревнованиях, и ты можешь сравнивать это с любыми результатами, показанными в другом месте. Ты можешь либо увидеть себя во главе мирового рейтинга, либо в ее части. Я хочу выразить надежду, что открываются другие возможности. Это все дорога к тому, чтобы мы вернулись на международную арену полноправными игроками», –отметил Сальников.