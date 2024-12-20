Сальников о выплате призовых российским пловцам за чемпионат мира: «Берем на себя обязательства. Вопрос будет решен»
Сальников заявил, что российским пловцам выплатят призовые за чемпионат мира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей – 6 золотых и 4 серебряных. Они заработали более 117 тысяч долларов призовых.
«Мы берем на себя обязательства по этому вопросу, в формате взаимодействия этот вопрос будет решен», – сказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.
В международной федерации подтвердили, что российские спортсмены имеют право на призовые деньги.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 6 золотых на ЧМ!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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