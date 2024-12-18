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Чикунова об участии в ЧМ: «Мы рады вернуться. Все получилось так, как планировали»

Пловчиха Евгения Чикунова заявила, что рада возвращению на международную арену.

15 декабря завершился чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, где россияне выступали в нейтральном статусе. Чикунова взяла серебро на дистанции 200 метров брассом.

«Мы рады вернуться. Вот и все. Довольна (результатом), получилось улучшить время с чемпионата России. Все получилось так, как мы планировали. Тем более удалось привезти домой медаль», – сказала Чикунова.

Всего российские пловцы завоевали на ЧМ шесть золотых и четыре серебряных медали.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoЕвгения Чикунова
logoсборная России жен
чемпионат мира на короткой воде
плавание
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