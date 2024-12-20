Костин о чемпионате мира в Будапеште: «Атмосфера шикарная. Все друг друга поддерживали, все было классно»
Олег Костин назвал шикарной атмосферу в команде на чемпионате мира по плаванию.
«Атмосфера шикарная. Все друг друга поддерживали, все было классно, проводили каждый день собрания, общались.
Также отдельно проводилось собрание спортсменов. Андрей Минаков как избранный со‑капитан команды ввел свои традиции раздачи участникам предстоящих заплывов сладких призов. Все душевно.
После окончания соревнований будет периода отдыха, потому что сезон получился непростой. Надо чуть‑чуть отдохнуть перед соревнованиями на длинной воде и быть полным сил», – рассказал Костин.
На ЧМ-2024 на короткой воде в Будапеште российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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