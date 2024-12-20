Бородин о реакции иностранцев на ЧМ: «Я никакого негатива в свою сторону не почувствовал. Они очень рады были, что мы вернулись»
Пловец Илья Бородин заявил, что не сталкивался с негативом иностранцев на ЧМ.
15 декабря завершился чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, где россиянин Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексом.
«Нет, все очень дружелюбные. Мы все давно знакомы, никто ничего такого не говорил. Слышал только приятные вещи. Они очень рады были, что мы вернулись.
Во всяком случае, так говорили и улыбались. Я никакого негатива в свою сторону не почувствовал», – заявил Бородин.
«Поспать удалось после завоевания золотой медали. Эмоции самые классные! Я еще не был чемпионом мира, для меня это в первый раз. Наверное, такого уже может не случиться, но надеюсь, что будет еще лучше когда-нибудь», – отметил Бородин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
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