Бородин о реакции иностранцев на ЧМ: «Я никакого негатива в свою сторону не почувствовал. Они очень рады были, что мы вернулись»

Пловец Илья Бородин заявил, что не сталкивался с негативом иностранцев на ЧМ.

15 декабря завершился чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, где россиянин Бородин завоевал золото на дистанции 400 м комплексом.

«Нет, все очень дружелюбные. Мы все давно знакомы, никто ничего такого не говорил. Слышал только приятные вещи. Они очень рады были, что мы вернулись.

Во всяком случае, так говорили и улыбались. Я никакого негатива в свою сторону не почувствовал», – заявил Бородин.

«Поспать удалось после завоевания золотой медали. Эмоции самые классные! Я еще не был чемпионом мира, для меня это в первый раз. Наверное, такого уже может не случиться, но надеюсь, что будет еще лучше когда-нибудь», – отметил Бородин.