Дмитрий Песков: «Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать»

Песков заявил, что Россия должна продолжать диалог со спортивными федерациями.

«Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. И пример с плаванием это подтверждает», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Политизация международного спорта продолжается, но Россия радуется участию своих спортсменов в международных соревнованиях», – цитирует Пескова «Р-Спорт» .

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