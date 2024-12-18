Дмитрий Песков: «Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать»
Песков заявил, что Россия должна продолжать диалог со спортивными федерациями.
«Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать. И пример с плаванием это подтверждает», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».
«Политизация международного спорта продолжается, но Россия радуется участию своих спортсменов в международных соревнованиях», – цитирует Пескова «Р-Спорт».
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем