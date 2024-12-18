Владимир Сальников: «Система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах»
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. На турнире выступили 28 российских пловцов, российская команда завоевала 6 золотых и 4 серебряные награды.
Россияне выступали в нейтральном статусе.
«На чемпионат мира поехали все те, кто занял соответствующие места на чемпионате России. Это главное отличие от Олимпийских игр. Наш взгляд и взгляд другой стороны на вещи отличается.
Есть те, кто относится к нам нормально, а есть те, кто страдают русофобией. И ничего с этим не поделаешь. Должен быть диалог. Нужно видеть картину целиком, чтобы сформировать объективность.
Спортсмены тут абсолютно ни при чем. Коллеги из одной страны, не буду говорить какой, сказали: «Мы боимся, что вы опять сели на допинг». Считаем, что это неправильно. Мы открыты на 100%. Спортсмены постоянно на контроле, отмечают свое место пребывания, а дисквалификации продолжаются.
Это доказательство того, что система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах», — сказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России Сальников.
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