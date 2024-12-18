Владимир Сальников: «Система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах»

Владимир Сальников высказался о работе системы допинг-контроля в России.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. На турнире выступили 28 российских пловцов, российская команда завоевала 6 золотых и 4 серебряные награды.

Россияне выступали в нейтральном статусе.

«На чемпионат мира поехали все те, кто занял соответствующие места на чемпионате России. Это главное отличие от Олимпийских игр. Наш взгляд и взгляд другой стороны на вещи отличается.

Есть те, кто относится к нам нормально, а есть те, кто страдают русофобией. И ничего с этим не поделаешь. Должен быть диалог. Нужно видеть картину целиком, чтобы сформировать объективность.

Спортсмены тут абсолютно ни при чем. Коллеги из одной страны, не буду говорить какой, сказали: «Мы боимся, что вы опять сели на допинг». Считаем, что это неправильно. Мы открыты на 100%. Спортсмены постоянно на контроле, отмечают свое место пребывания, а дисквалификации продолжаются.

Это доказательство того, что система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах», — сказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России Сальников.