2

Владимир Сальников: «Система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах»

Владимир Сальников высказался о работе системы допинг-контроля в России.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. На турнире выступили 28 российских пловцов, российская команда завоевала 6 золотых и 4 серебряные награды. 

Россияне выступали в нейтральном статусе. 

«На чемпионат мира поехали все те, кто занял соответствующие места на чемпионате России. Это главное отличие от Олимпийских игр. Наш взгляд и взгляд другой стороны на вещи отличается.

Есть те, кто относится к нам нормально, а есть те, кто страдают русофобией. И ничего с этим не поделаешь. Должен быть диалог. Нужно видеть картину целиком, чтобы сформировать объективность.

Спортсмены тут абсолютно ни при чем. Коллеги из одной страны, не буду говорить какой, сказали: «Мы боимся, что вы опять сели на допинг». Считаем, что это неправильно. Мы открыты на 100%. Спортсмены постоянно на контроле, отмечают свое место пребывания, а дисквалификации продолжаются.

Это доказательство того, что система допинг‑контроля в России лучше, чем во многих странах», — сказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России Сальников. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoРУСАДА
logoВладимир Сальников
плавание
logoсборная России жен
logoсборная России
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
«Олимпиада в Париже разделила все на до и после. Сейчас будет происходить переосмысление всего мирового спорта». Канделаки о допуске российских спортсменов
11вчера, 11:05
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря, 09:10
Сальников об отношении к российским пловцам на ЧМ: «Ощущался только позитив. Все были доброжелательными, атмосфера была очень хорошей»
1916 декабря, 07:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Песков: «Если можно вести диалог, чтобы обеспечить нашим спортсменам участие в соревнованиях, я убежден, это надо делать»
21сегодня, 17:42
Андрей Минаков: «Мы очень рады, что нашими заплывами удалось объединить страну»
1сегодня, 15:08
Мирон Лифинцев: «Олимпийская медаль – это высшая цель»
2сегодня, 13:14
Лифинцев о призовых: «Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус»
сегодня, 12:51
Чикунова об участии в ЧМ: «Мы рады вернуться. Все получилось так, как планировали»
4сегодня, 06:59
Клепикова о победе в микст-эстафете на ЧМ: «Наверное, адреналин помог мне выиграть касание»
сегодня, 05:40
Пловец Корнев об участии в ЧМ: «Было достаточно напряженно, но атмосферно. Классный опыт и серьезный шаг вперед для самосовершенствования»
сегодня, 05:32
Михаил Дегтярев: «Поздравляю нашу сборную по плаванию, вся страна за них болела. Впереди, уверен, только победы у наших ребят»
4вчера, 21:32
Кирилл Пригода: «Конечно, я был бы рад золотой медали на индивидуальной дистанции. Но больше рад, что во всех эстафетах получилось забрать золото»
вчера, 18:38
Илья Бородин: «Очень хотелось, чтобы Маршан выступил на ЧМ на короткой воде. Немного расстроился, что он решил отказаться»
1вчера, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Рекомендуем