Сальников об отношении к российским пловцам на ЧМ: «Ощущался только позитив. Все были доброжелательными, атмосфера была очень хорошей»

Сальников рассказал о хорошем отношении к российским пловцам на ЧМ в Будапеште.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Отношение было очень хорошее. Даже по себе могу сказать, что ощущался только позитив. Все были очень доброжелательными, атмосфера была очень хорошей. Люди подходили, поздравляли, обнимали и радовались, что мы присутствуем на этом чемпионате.

Было много контактов с национальными федерациями – с представителями практически всех континентов. Все хотят чувствовать объединенную спортивную семью без всяких различий.

Люди в частных беседах высказывают позитивное отношение к возвращению наших спортсменов, но существует некий фон, который мешает высказаться публично», – сказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.