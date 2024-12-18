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Мирон Лифинцев: «Олимпийская медаль – это высшая цель»

Пловец Мирон Лифинцев назвал олимпийскую медаль высшей целью.

Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

– Ощущали ли давление на чемпионате мира? Насколько такие турниры, как Кубок Сальникова, позволяют себя готовить к стартам высокого уровня во время изоляции?

– Соревнования очень важны. Переживания? Сложилось так, что я не переживал. Делал, что могу, и просто плыл. Просто опустил голову и делал свое дело.

– О чем вы мечтаете?

– Каких‑то целей и мечт у меня нет. Наслаждаюсь настоящим. Но, конечно, олимпийская медаль – это высшая цель.

– Что хотите передать болельщикам?

– Я давно хотел сказать всем спасибо. Действительно, поддержка была очень большой, очень много людей нас поздравили. Немало седых волос доставил, но это очень круто, когда за тобой следит такое количество людей. Надеюсь, так будет и дальше, – сказал Лифинцев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
плавание
logoМирон Лифинцев
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