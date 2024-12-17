Минаков о российских пловцах на ЧМ: «У нас есть колоссальный запас, мы не показали тот максимум, который могли»

Андрей Минаков считает, что российские пловцы могли еще лучше выступить на ЧМ.

15 декабря завершился чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, где россияне участвовали в нейтральном статусе. Минаков завоевал золото в составе комбинированной эстафеты 4x100 м – с мировым рекордом.

– Вы собой довольны? Личных медалей нет, но есть рекорд мира в эстафете.

– Это очень хороший вопрос. По большому счету да, потому что рекорд мира в эстафете и свой этап проплыл достойно. Также был очень интересный опыт на 200 м баттерфляем. Хотелось проплыть сотню побыстрее, но в целом собой доволен.

– Егор Корнев очень самокритично отнесся к своему выступлению. Но вы что скажете?

– Я абсолютно согласен с тем, что у нас есть колоссальный запас, мы не показали тот максимум, который могли показать. Но в эстафете следующий раз рекорд перебивать будет легче и получить тот же бонус за рекорд – тоже.

– Эстафеты добавили куража?

– Эстафеты всегда были чем‑то особенным для меня, это сильные эмоции. Жаль, что не удалось ничего добиться в 4 по 100 м вольным стилем, но уверен, что все впереди.

– Андрей Жилкин, комментируя победу Ильи Бородина, сказал: «Илюха Бородин – чемпион мира, и этим все сказано». Вы с Ильей хорошо общаетесь. Расскажите об эмоциях от его победы?

– Нет в сборной человека достойнее титула чемпиона мира, чем он. Знаю, сколько он работает. И когда перед ним встает выбор, он всегда выбирает спорт и дисциплину. Ну, а Мирон (Лифинцев) – это наша свежая кровь, новая звездочка. Рад, что его не сломал этот натиск первого международного старта, – сказал Минаков.

Всего российские пловцы завоевали в Будапеште шесть золотых и четыре серебряных медали. В общем зачете больше только у команды США (18-13-8).