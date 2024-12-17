Мирон Лифинцев: «На чемпионате России я очень переживал из‑за медалей, поэтому не особо получилось. А на чемпионате мира ничего не ждал, а просто делал»
18-летний Лифинцев завоевал пять золотых наград на прошедшем чемпионате мира на короткой воде в Будапеште – две личных и три в эстафетах.
– Проще тебе, когда главные соперники на твоей дистанции – соотечественники Евгений Рылов и Климент Колесников?
– Для меня на бортике все спортсмены одинаковы. Разницы я не ощущаю. Все люди, но не сверхлюди. Хотя они чемпионы Игр, отличия не чувствую.
– Ты с ними поднимаешься на одну ступень. Чувствуешь это? Как они смотрят на тебя?
– Думаю, как на равного и не более. Я пока неопытный.
– Рассчитывал на такое число медалей?
– На чемпионате России я очень переживал из‑за медалей, поэтому у меня не особо получилось там. А когда ехал на чемпионат мира, я отдал себя телу, не думал головой. Ничего не ждал, а просто делал. Но было много ошибок. Многие специалисты это подчеркивают.
– Вы король касаний!
– Может быть, – сказал Лифинцев в эфире «Матч ТВ».
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