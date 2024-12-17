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  • Мирон Лифинцев: «На чемпионате России я очень переживал из‑за медалей, поэтому не особо получилось. А на чемпионате мира ничего не ждал, а просто делал»
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Мирон Лифинцев: «На чемпионате России я очень переживал из‑за медалей, поэтому не особо получилось. А на чемпионате мира ничего не ждал, а просто делал»

Пловец Мирон Лифинцев считает себя неопытным спортсменом.

18-летний Лифинцев завоевал пять золотых наград на прошедшем чемпионате мира на короткой воде в Будапеште – две личных и три в эстафетах.

– Проще тебе, когда главные соперники на твоей дистанции – соотечественники Евгений Рылов и Климент Колесников?

– Для меня на бортике все спортсмены одинаковы. Разницы я не ощущаю. Все люди, но не сверхлюди. Хотя они чемпионы Игр, отличия не чувствую.

– Ты с ними поднимаешься на одну ступень. Чувствуешь это? Как они смотрят на тебя?

– Думаю, как на равного и не более. Я пока неопытный.

– Рассчитывал на такое число медалей?

– На чемпионате России я очень переживал из‑за медалей, поэтому у меня не особо получилось там. А когда ехал на чемпионат мира, я отдал себя телу, не думал головой. Ничего не ждал, а просто делал. Но было много ошибок. Многие специалисты это подчеркивают.

– Вы король касаний!

– Может быть, – сказал Лифинцев в эфире «Матч ТВ».

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
плавание
logoМирон Лифинцев
чемпионат мира на короткой воде
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