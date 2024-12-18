Лифинцев о призовых: «Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус»
Пловец Мирон Лифинцев рассказал об отношении к деньгам.
Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште и заработал не менее $25 тыс. призовых.
«Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус. На что потрачу призовые? Потрачу куда нужно», – с улыбкой рассказал Лифинцев.
18-летнего спортсмена спросили о ежемесячных тратах.
«Я, честно, не смогу сказать, сколько у меня выходит в месяц», – отметил он.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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