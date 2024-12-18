Лифинцев о призовых: «Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал об отношении к деньгам.

Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште и заработал не менее $25 тыс. призовых.

«Материальное благо для меня далеко не главное, лишь приятный бонус. На что потрачу призовые? Потрачу куда нужно», – с улыбкой рассказал Лифинцев.

18-летнего спортсмена спросили о ежемесячных тратах.

«Я, честно, не смогу сказать, сколько у меня выходит в месяц», – отметил он.