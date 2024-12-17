Российские пловцы заработали около $117 тысяч призовых на ЧМ в Будапеште

Российские пловцы заработали около 117 тысяч долларов по итогам чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.

Соревнования проходили с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали 10 наград (6 золотых и 4 серебряных).

В качестве призовых полагалось по 10 тысяч за золото, 8 тысяч за серебро и 7 тысяч за бронзу. За установление мирового рекорда спортсмены получают по 25 тысяч.

Согласно подсчетам Forbes Sport, больше призовых за ЧМ заработали только сборные Канады (241 тысячу) и США (974 тысячи).