Российские пловцы заработали около $117 тысяч призовых на ЧМ в Будапеште
Российские пловцы заработали около 117 тысяч долларов по итогам чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.
Соревнования проходили с 10 по 15 декабря в Будапеште. Россияне выступали в нейтральном статусе и завоевали 10 наград (6 золотых и 4 серебряных).
В качестве призовых полагалось по 10 тысяч за золото, 8 тысяч за серебро и 7 тысяч за бронзу. За установление мирового рекорда спортсмены получают по 25 тысяч.
Согласно подсчетам Forbes Sport, больше призовых за ЧМ заработали только сборные Канады (241 тысячу) и США (974 тысячи).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
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