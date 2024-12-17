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  • Кирилл Пригода: «Конечно, я был бы рад золотой медали на индивидуальной дистанции. Но больше рад, что во всех эстафетах получилось забрать золото»
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Кирилл Пригода: «Конечно, я был бы рад золотой медали на индивидуальной дистанции. Но больше рад, что во всех эстафетах получилось забрать золото»

Кирилл Пригода заявил, что эстафеты для него важнее, чем личные заплывы.

На прошедшем чемпионате мира на короткой воде в Будапеште Пригода завоевал три личных серебра и три эстафетных золота в составе российской команды.

«Конечно, я был бы очень рад золотой медали на индивидуальной дистанции, но больше рад, что во всех эстафетах получилось забрать золото.

Когда я приходил во взрослое плавание, видел, как старшие ребята заряжали молодежь именно на командную борьбу. Командная борьба более эмоциональная, более драйвовая, она более подвержена перемене событий, голливудским исходам. Поэтому именно на эстафеты я всегда настраивался поработать.

Что касается личных дистанций, я здесь, как и Мирон Лифинцев, приехал на соревнования поработать, дать себе возможность реализоваться. Три серебра… конечно, хочется большего, но я рад этому, у меня раньше такого не было, чтобы получилось «залезать» на пьедестал на всех дистанциях брассом (50, 100 и 200 метров).

Надо продолжать работать над ошибками, только тогда будет результат. Надо жаждать доминировать над заплывом, что в принципе у ребят и получилось. Огромное им спасибо, все огромные молодцы.

Вот сидим мы здесь, и мы все максималисты, все голодные, как гладиаторы до боев. Вы только подавайте нам эту борьбу, и мы будем за нее цепляться, вгрызаться в нее, как тигр в антилопу», – сказал пловец в эфире программы «Все на Матч!».

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoКирилл Пригода
logoсборная России
плавание
чемпионат мира на короткой воде
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