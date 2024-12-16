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Кирилл Пригода: «Очень хотелось вернуть наш рекорд мира, который держался в мужской эстафете долгое время»

Кирилл Пригода оценил выступление на чемпионате мира по плаванию.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Пригода взял три серебра на личных дистанциях и три золота в эстафетах.

— После серебра на 50 м в шестой заключительный день ЧМ вы ударили кулаком в щит. Ваши эмоции можно понять, учитывая, что это был третий серебряный заплыв подряд.

— В этом моменте все вырвалось наружу. Как и многие спортсмены, в душе я максималист. Хочется всего и сразу, но жизнь тем и уникальна, что она вносит свои коррективы. И расставляет вещи так, как считает нужным. На сегодняшний день надо радоваться тому, что я просто приехал на ЧМ и выступил. У меня появились шансы вернуться на международную арену, побороться с лучшими. Серебро тоже хороший результат. Определенный шаг и в моей плавательной карьере — впервые я забрал все серебро в брассе, встал на пьедестал во всех трех личных дистанциях. Но мы как вампиры — всегда хочется большего.

— Климент Колесников отметил, что после вторых мест на мужскую эстафету вы выходили очень злым. Было четко видно, как вы хотите выиграть. Призер Олимпиады правильно понял ваши эмоции?

— Очень хотелось поставить жирную точку и вернуть наш рекорд мира, который держался в мужской эстафете очень долгое время, вплоть до прошлого ЧМ 2022 года. Но мы с ребятами не выходили с этой мыслью на старт. Просто хотели хорошо поработать и побороться. Рядом были сильные соперники, которые умеют собираться и выдавать свой максимум в нужный момент.

— К тому же это был заключительный день. Откуда силы?

— Конечно, к этому моменту все устали, где-то прыгнули выше головы. Не говоря уже о том, что подготовку пришлось резко менять, так как о поездке на ЧМ мы узнали всего за несколько недель до старта. Все равно в этих условиях хотелось выдавать максимум, и ребята выложились по полной.

Мирон (Лифинцев), и Андрей (Минаков), и Егор (Корнев) – большие молодцы. Эта победа получилась символичной. Последняя дистанция, последний заплыв, и мы ставим яркую точку, еще и с рекордом мира. Ребята молодые, еще не все осознают. Для Мирона и Егора это вообще первый ЧМ в жизни. Я же уже понимаю, насколько это символично и важно. Так что рад, что стоял плечом к плечу с ними. Всем троим безграничное уважение. А участникам утренней эстафеты отдельная благодарность за то, что разместили нас по центральным дорожкам, – сказал Пригода

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoКирилл Пригода
чемпионат мира на короткой воде
плавание
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