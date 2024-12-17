Кирилл Пригода об организации чемпионата мира: «Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились»

Пловец Кирилл Пригода доволен организацией ЧМ в Будапеште.

На чемпионате мира на короткой воде российские пловцы выступали в нейтральном статусе.

«Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились. Все организационные вопросы решались мгновенно. Проверка прошла на отлично.

Думаю, ребята скажут то же самое», – сказал Пригода .

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