Кирилл Пригода об организации чемпионата мира: «Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились»
Пловец Кирилл Пригода доволен организацией ЧМ в Будапеште.
На чемпионате мира на короткой воде российские пловцы выступали в нейтральном статусе.
«Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились. Все организационные вопросы решались мгновенно. Проверка прошла на отлично.
Думаю, ребята скажут то же самое», – сказал Пригода.
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем