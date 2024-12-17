Лифинцев на вопрос, давит ли на него статус звезды российского спорта: «Нет, абсолютно»
Пловец Мирон Лифинцев не испытывает давления после побед на ЧМ.
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде российский пловец завоевал 5 золотых наград.
– По дому соскучился, по своей семье. Хочу поскорее их увидеть.
– Статус звезды отечественного спорта не давит?
– Нет, абсолютно. Не считаю эти посты. Мне это не нравится что ли, ну ладно, – сказал Лифинцев.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
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