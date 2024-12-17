Лифинцев на вопрос, давит ли на него статус звезды российского спорта: «Нет, абсолютно»

Пловец Мирон Лифинцев не испытывает давления после побед на ЧМ.

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде российский пловец завоевал 5 золотых наград.

– По дому соскучился, по своей семье. Хочу поскорее их увидеть.

– Статус звезды отечественного спорта не давит?

– Нет, абсолютно. Не считаю эти посты. Мне это не нравится что ли, ну ладно, – сказал Лифинцев .