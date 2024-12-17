Мирон Лифинцев: «Меня поздравила Реган Смит. Был приятно удивлен, я ее фанат»
Мирон Лифинцев удивился поздравлению от Реган Смит на ЧМ по плаванию.
Российский пловец на чемпионате мира по плаванию на короткой воде завоевал 5 золотых наград, американка Смит взяла в Будапеште 7 медалей, 4 из которых – золотые.
«В последний день меня поздравила Реган Смит, этому я был приятно удивлен, я ее фанат», – сказал Лифинцев.
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Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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