Мирон Лифинцев: «Меня поздравила Реган Смит. Был приятно удивлен, я ее фанат»

Мирон Лифинцев удивился поздравлению от Реган Смит на ЧМ по плаванию.

Российский пловец на чемпионате мира по плаванию на короткой воде завоевал 5 золотых наград, американка Смит взяла в Будапеште 7 медалей, 4 из которых – золотые.

«В последний день меня поздравила Реган Смит, этому я был приятно удивлен, я ее фанат», – сказал Лифинцев .

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