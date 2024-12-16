Дмитрий Губерниев: «Очень жду, что Лифинцева поздравит Поздняков, который со своими коллегами сделал все, чтобы Мирон не поехал на Олимпиаду»

Губерниев призвал Вяльбе и Позднякова поздравить Лифинцева с 5 золотыми медалями.

Мирон Лифинцев выиграл пять золотых наград на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Вспоминаю чемпионат мира по лыжным гонкам в 1997 году в норвежском Тронхейме, когда Елена Валерьевна Вяльбе завоевала пять золотых медалей. Я очень жду, когда блистательная президент Федерации лыжных гонок России поздравит и лично, и в социальных сетях, и по телевидению Мирона Лифинцева, такого же человека, как она, который выиграл пять золотых медалей на одном чемпионате мира. Так что, Елена Валерьевна Вяльбе, мяч на вашей стороне.

Мирон Лифинцев — герой спорта, и этим все сказано. Я был очень тронут его словами про своего тренера, что медали отдаст ему, а тот повесит их на новогоднюю елку. Это все очень здорово.

А еще я очень жду, что Мирона Лифинцева поздравит Станислав Поздняков, который хоть и перестал руководить Олимпийским комитетом России, но со своими коллегами сделал все, чтобы Мирон Лифинцев не поехал на Олимпиаду в Париже. Хотя, конечно, он не поздравит, потому что такой широты души нет у Станислава Алексеевича Позднякова», — сказал Губерниев.

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