Дмитрий Губерниев: «Очень жду, что Лифинцева поздравит Поздняков, который со своими коллегами сделал все, чтобы Мирон не поехал на Олимпиаду»
Мирон Лифинцев выиграл пять золотых наград на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
«Вспоминаю чемпионат мира по лыжным гонкам в 1997 году в норвежском Тронхейме, когда Елена Валерьевна Вяльбе завоевала пять золотых медалей. Я очень жду, когда блистательная президент Федерации лыжных гонок России поздравит и лично, и в социальных сетях, и по телевидению Мирона Лифинцева, такого же человека, как она, который выиграл пять золотых медалей на одном чемпионате мира. Так что, Елена Валерьевна Вяльбе, мяч на вашей стороне.
Мирон Лифинцев — герой спорта, и этим все сказано. Я был очень тронут его словами про своего тренера, что медали отдаст ему, а тот повесит их на новогоднюю елку. Это все очень здорово.
А еще я очень жду, что Мирона Лифинцева поздравит Станислав Поздняков, который хоть и перестал руководить Олимпийским комитетом России, но со своими коллегами сделал все, чтобы Мирон Лифинцев не поехал на Олимпиаду в Париже. Хотя, конечно, он не поздравит, потому что такой широты души нет у Станислава Алексеевича Позднякова», — сказал Губерниев.
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