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Рылов о ЧМ на короткой воде: «Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует»

Евгений Рылов считает отличным выступление российских пловцов на ЧМ в Будапеште.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

– Мы держим свой статус. На короткой воде мы всегда сильно выступали.

– Как нам относиться к этим результатам?

– Положительно. У нас было отличное выступление. Но как будет в следующим году, я не могу сказать.

Я рад, что у нас выступала молодая команда. Это классно. Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует, – сказал Рылов.

– Можно назвать Лифинцева абсолютным героем турнира?

– Сложно сказать. Он все свои дистанции закрыл, в своей дисциплине – герой. Но ребята из других стран тоже показали феноменальные результаты.

– Вы могли такое представить?

– Я предполагал, что он будет в призах 100%.

– Эти внимание и ответственность. С этим тяжело справляться?

– Это все индивидуально. Чем больше вы требуете от человека, тем сильнее он начинает чувствовать ответственность.

– Но он заслужил внимание.

– Верно. Ему нужно тренироваться и дальше готовиться.

– Он производит впечатление эмоционально устойчивого парня?

– В целом да. Он продолжает учиться. Чем выше результат, тем больше ожидания, – добавил пловец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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logoЕвгений Рылов
чемпионат мира на короткой воде
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