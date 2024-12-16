Рылов о ЧМ на короткой воде: «Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует»
Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.
– Мы держим свой статус. На короткой воде мы всегда сильно выступали.
– Как нам относиться к этим результатам?
– Положительно. У нас было отличное выступление. Но как будет в следующим году, я не могу сказать.
Я рад, что у нас выступала молодая команда. Это классно. Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует, – сказал Рылов.
– Можно назвать Лифинцева абсолютным героем турнира?
– Сложно сказать. Он все свои дистанции закрыл, в своей дисциплине – герой. Но ребята из других стран тоже показали феноменальные результаты.
– Вы могли такое представить?
– Я предполагал, что он будет в призах 100%.
– Эти внимание и ответственность. С этим тяжело справляться?
– Это все индивидуально. Чем больше вы требуете от человека, тем сильнее он начинает чувствовать ответственность.
– Но он заслужил внимание.
– Верно. Ему нужно тренироваться и дальше готовиться.
– Он производит впечатление эмоционально устойчивого парня?
– В целом да. Он продолжает учиться. Чем выше результат, тем больше ожидания, – добавил пловец.
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