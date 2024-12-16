Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
В декабре российскому пловцу исполнится 29 лет.
— Не так давно вы стали отцом. Это сильно мотивирует продолжать показывать высокие результаты?
— Ребенок — отдельная глава в моей жизни. Понятно, что когда такое событие происходит впервые, то это заставляет тебя поменять приоритеты, образ жизни. К этому нужно адаптироваться, и считаю, что со временем мне удалось найти идеальный баланс. Чтобы и уделять должное внимание ребенку, и правильно заниматься спортом, планировать свою подготовку и работать на перспективу.
— В чем ваш секрет сохранения мотивации и формы?
— Я планирую выступать и дальше, меня ничто не останавливает. Возраст позволяет соревноваться. Сейчас такие времена — нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет. Можно показывать высокие результаты и до, и после.
Самый наглядный пример для меня — паралимпиец Андрей Калина, многократный победитель Паралимпийских игр. Андрей брал золото еще на Играх-2004 в Афинах, а этим летом привез медаль высшего достоинства из Парижа-2024. И это в 37 лет. Он служит для меня примером и ориентиром.
И важно, что это реальный человек, с которым я общаюсь каждый день, жму руку. Он до сих пор приверженец профессионального спорта, отдает всего себя. Хотя у него тоже есть ребенок, семья. Можно сказать, соблюдает баланс и делает большие дела, — сказал Пригода.
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