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Коротышкин о российских пловцах на ЧМ: «За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров»

Евгений Коротышкин назвал красивым возвращение пловцов на международную арену.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Мы стали свидетелями исторического события. Наши спортсмены вернулись на международную арену. При этом сделали это красиво. За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров. Главным героем чемпионата мира стал Мирон Лифинцев, завоевав два золота на личных дистанциях и три золота в эстафетах.

Кирилл Пригода подошел к чемпионату мира в отличной форме, что позволило ему установить несколько национальных рекордов, завоевать три серебра в личных дистанциях и три золота в эстафетах.

Илья Бородин показал классный результат, вырвав победу [на 400 м комплексом]. Уверен, что присутствие Леона Маршана позволило бы показать еще более быстрые секунды.

В эстафетах была продемонстрирована блестящая работа каждого участника и отличные результаты на каждом этапе, что обеспечило россыпь золотых наград. Был установлен даже рекорд мира.

Помимо медалей, ребята сдвинули еще юношеские рекорды мира и рекорд Европы. Мировое плавание очень сильно прогрессирует. И даже в постолимпийский сезон мы видим большое количество мировых рекордов», – сказал вице‑президент Федерации водных видов спорта России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМирон Лифинцев
logoсборная России жен
logoЕвгений Коротышкин
чемпионат мира на короткой воде
logoКирилл Пригода
logoИлья Бородин
logoсборная России
Федерация водных видов спорта России
плавание
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