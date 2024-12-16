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  • Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»
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Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»

Главный тренер сборной России по плаванию прокомментировал итоги ЧМ в Будапеште.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

– Главный герой – Мирон Лифинцев?

– Мне не хочется никого выделять, хотя Мирон – супергерой. У всех была невероятная мотивация, видно, что эмоции всех переполняют. В эстафетах вытаскивали до последнего. Радость невероятная. По-моему, так круто никогда не было.

– Все и всегда хотят взять заключительную эстафету, а тут еще и рекорд мира. Не могу не спросить про Кирилла Пригоду и его выступление.

– Он внес невероятный вклад, но каждая эстафета – это результат всех ребят. И тут настрой был железобетонный. Кирилл молодец, хотя молодец – не то слово. Он герой, вытянул эстафету, а остальные поддержали. Мирон столько отстартовал, ему было тяжело – пока нет опыта проплывания каждого старта на международном турнире на высоком уровне.

– У Ильи Бородина был сложный путь к первому золоту в карьере. Один только пропуск Олимпиады в Токио из-за ковида дорогого стоит.

– Мужественный человек! Он несколько дней ждал свою дистанцию (400 м комплексным плаванием). Она очень сложная и по физической нагрузке, и по технической. Все четыре способа надо отплыть на высоте. Он большой герой, как и все остальные.

– Женя Чикунова возвращается с серебром. Болезнь сказалась или короткий бассейн – не совсем ее?

– Женя талантлива, она может добиваться высочайших результатов и в коротком, и в длинном бассейне. Череда болезней за последний месяц – два или три раза она чувствовала себя плохо – и то, что она вышла из этой ситуации, означает, что она доказала свой класс. И Арина Суркова болела, у Даши Клепиковой была травма. Все терпели, все молодцы, – сказал Сергей Чепик.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМирон Лифинцев
logoКирилл Пригода
плавание
logoсборная России
logoсборная России жен
logoЕвгения Чикунова
logoИлья Бородин
чемпионат мира на короткой воде
Сергей Чепик
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