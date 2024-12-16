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Дмитрий Васильев о российских пловцах на ЧМ: «Обидно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно очень рад за них»

Дмитрий Васильев назвал фееричным выступление российских пловцов на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Просто фееричное выступление, тут двух мнений быть не может! Особенно фееричное после того длительного бана, который нам обеспечили руководители международных федераций. Наши спортсмены молодцы и показали себя просто великолепно.

Очень приятно видеть их победы, и я просто рад за них. Обидно, конечно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно очень рад за них», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Также Васильев назвал 18-летнего пловца Мирона Лифинцева одним из лучших спортсменов года.

«Сразу же стать пятикратным чемпионом мира – это что-то невероятное. Его по праву можно назвать одним из лучших российских спортсменов в этом году, просто бесспорно», – отметил Васильев.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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