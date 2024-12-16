Дмитрий Васильев о российских пловцах на ЧМ: «Обидно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно очень рад за них»
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.
«Просто фееричное выступление, тут двух мнений быть не может! Особенно фееричное после того длительного бана, который нам обеспечили руководители международных федераций. Наши спортсмены молодцы и показали себя просто великолепно.
Очень приятно видеть их победы, и я просто рад за них. Обидно, конечно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно очень рад за них», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Также Васильев назвал 18-летнего пловца Мирона Лифинцева одним из лучших спортсменов года.
«Сразу же стать пятикратным чемпионом мира – это что-то невероятное. Его по праву можно назвать одним из лучших российских спортсменов в этом году, просто бесспорно», – отметил Васильев.
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий