Лифинцев о пяти победах на ЧМ: «Приятно удивлен, сколько людей меня поздравило, это круто. Не отношусь к титулам и медалям как-то особенно – как будто первенство выиграл»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал, что его удивило после пяти побед на ЧМ.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. 18-летний россиянин Лифинцев завоевал пять золотых наград.

– Мирон, ты уже чувствуешь себя многократным чемпионом мира?

– Все пока в таком потоке происходит, даже соображать не успеваю, что и как. Я ехал на чемпионат без каких-либо мыслей, отдал всего себя рукам, ногам. Не думал о том, что может получиться или, наоборот, не получиться. Просто приехал проплыть, выиграл…

– И даже после финиша на 100 м бури эмоций не было? Или в голове уже была дистанция 50 м?

– Я, наверное, и не особо хотел что-то чувствовать, не расслаблялся ни на полпроцента. Впереди была не только 50 м, а еще много дистанций, эстафеты. Думаю, за эстафету я даже больше рад.

– Многие пловцы недолюбливают эстафеты.

– До какого-то момента их не любил, потом прочувствовал эту сплоченность, и в итоге это принесло больше эмоций, чем личные дистанции. В комбинированных я плыву первый этап и потом стартуют ребята, вот тут еще больше переживаешь.

– Соцсети открывал после первой победы?

– Был приятно удивлен, сколько людей меня поздравило, это было круто. Читал соцсети, классное видео сделали после моей победы.

– С медалью спал?

– Нет, положил в коробочку. Я не отношусь к своим титулам и медалям как-то особенно. Как будто первенство выиграл.

– Антураж чемпионата мира – это первый старт на международном уровне – не смутил?

– Первый раз, когда приехал в бассейн в Будапеште, был приятно удивлен тем, как все это было красиво, и тем, как все это организовано. Но у меня есть способность отключать эмоции, недавно ее раскрыл. Понятно, осознавал, где я, но не принимал это близко эмоционально. Вот этого излишнего «я должен проплыть так-то, я же в финале чемпионата мира», вот этого у меня не было. Сидел молча и не думал ни о чем.

– По приезде домой что хочется сделать больше всего?

– Увидеть свою семью и поиграть в компьютер.

– Кому посвящаешь свои победы на этом чемпионате мира?

– Все победы на этом чемпионате мира посвящаю [тренеру] Владимиру Николаевичу Сидорову, это гениальный человек в моей истории. Он столько труда в меня вложил. А одну медаль, золотую, подарю Ольге Николаевне Байдаловой, она повесит ее на елку. Своим тренерам я очень благодарен, – сказал Лифинцев.

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