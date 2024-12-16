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Сальников о российских пловцах на ЧМ: «Вся страна болела. То, что ребята выступали в непривычном для себя статусе, их не сломило»

Владимир Сальников назвал достойным выступление российских пловцов на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Чемпионат получился очень ярким. Шквал эмоций и рекордов, были те, которые стали прорывом. Яркие были выступления, были новые имена. Наши ребята выглядели достойно. Это был месяц переживаний, ожиданий и надежд.

Всего на чемпионате мира в нейтральном статусе было 28 пловцов, но если их было бы на 10 больше, это были бы другие возможности по медалям. Завершающим аккордом стал рекорд мира в мужской комбинированной эстафете. То, что ребята выступали в непривычном для себя статусе, их не сломило.

Благодарен всем тренерам и спортсменам за это выступление. Вся страна болела, все внимание было приковано к этому чемпионату. Хочется поблагодарить болельщиков за поддержку», – сказал первый вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Сальников.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
плавание
logoВладимир Сальников
Федерация водных видов спорта России
logoсборная России жен
logoсборная России
чемпионат мира на короткой воде
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