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World Aquatics о том, что ФВВСР нельзя публиковать результаты россиян: «Это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией»

World Aquatics объяснила запрет на публикацию результатов россиян на ЧМ.

Ранее стало известно, что Федерация водных видов спорта России не может публиковать результаты россиян на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште из-за нейтрального статуса атлетов.

«Российским СМИ не запрещено сообщать о результатах нейтральных спортсменов, однако национальной федерации не разрешается сообщать о результатах нейтральных спортсменов на какой-либо коммуникационной платформе – таких, как веб-сайт национальной федерации или каналы социальных сетей.

Опять же, логическое обоснование заключается в том, что это создало бы связь между нейтральными спортсменами и национальной федерацией», – сообщили в World Aquatics.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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World Aquatics (FINA)
Федерация водных видов спорта России
чемпионат мира на короткой воде
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