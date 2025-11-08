  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Колесников о бритье перед стартом: «Перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Ребята тоже подходят с головой к соревнованиям»
0

Колесников о бритье перед стартом: «Перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Ребята тоже подходят с головой к соревнованиям»

Пловец Колесников объяснил, почему побрился перед ЧР на короткой воде.

Пловец Климент Колесников прокомментировал победу на дистанции 100 м на спине на чемпионате России на короткой воде в Казани.

– Что скажете об этой победе? Мы ждали большей конкуренции с ребятами…

– Я тоже. Но все понимали: подготовка не строилась так, чтобы очень быстро плыть на этом чемпионате. Нам впереди предстоят еще два старта – выездной (в Беларуси) и Кубок Сальникова. Поэтому на сегодняшний день – нормально. Больше просто было желание поработать, проплыть, да и все. Думаю, что получилось.

– Но вы все‑таки побрились. То есть для вас этот турнир важен.

– Да просто облегчаешь себя по максимуму. Надел хороший «гидрик», очки получше, сбрил все, что мне мешало. Приятнее, когда ты плывешь без сопротивления, упрощаешь себе работу. И перед кем мне тут понтоваться, что я с бородой могу плыть? Все‑таки ребята тоже подходят с головой к соревнованиям. Я не хочу как‑то выделяться на их фоне, – сказал Колесников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoКлимент Колесников
чемпионат России
плавание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й
сегодня, 16:27
Егор Корнев, дважды за день побивший рекорд России на 50 м баттерфляем: «Я снимаюсь с финала. Не плаваю дельфином вообще»
вчера, 19:26
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Щербаков установил юношеский рекорд Европы, Мишарина, Лузин, Шакирова одержали победы
вчера, 17:45
Главные новости
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Колесников, Костин, Гайфутдинова, Суркова и Мишарина победили, Клепикова – 2-я, Лифинцев – 3-й
сегодня, 16:27
Анастасия Кирпичникова: «Перед Олимпиадой было адски тяжело, столько слез пролито. Люди думают, что выигрывать легко, но не знают, сколько всего стоит за этим»
сегодня, 11:32
Егор Корнев, дважды за день побивший рекорд России на 50 м баттерфляем: «Я снимаюсь с финала. Не плаваю дельфином вообще»
вчера, 19:26
Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Щербаков установил юношеский рекорд Европы, Мишарина, Лузин, Шакирова одержали победы
вчера, 17:45
Российские ватерполисты выступят во втором дивизионе Кубка мира
вчера, 11:38
Пловец Корнев: «Дети в наше время понахватались уже такого, что мы ничего особо нового им не скажем. Между собой они шпрехают так, что я столько слов не знаю»
вчера, 11:43
Чемпион мира Корнев: «Я проигрывал так много раз, что я как идущий к реке, уже настолько в жизни преисполнился, что в голове бетон стоит»
вчера, 11:10
Корнев про отставание России от США в плавании: «У нас многократно меньше бассейнов. Вопрос во всей системе, которую надо заново перестроить, и это тяжело»
вчера, 11:02
Пловец Корнев: «Меня звали в Америку, но меня много что держит в России. Мысль закралась, но я ее сразу на корню пресек»
вчера, 10:55
Егор Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем в коротком бассейне
вчера, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Замминистра спорта Татарстана: «Казань уже подала заявку на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году»
сегодня, 08:22
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
4 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
15 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
15 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
12 июля, 17:09