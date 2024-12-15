Дмитрий Губерниев: «Лифинцев и каноист Петров – лучшие спортсмены России в 2024 году»
Мирон Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Захар Петров стал трехкратным победителем ЧМ по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в августе в Самарканде.
Сегодня российская команда с Лифинцевым в составе установила мировой рекорд в мужской комбинированной эстафете 4x100 м. Российские пловцы выступали в нейтральном статусе.
«Конечно, это жирный восклицательный знак, который всем запомнится. И я думаю, что это даже не вишенка на торте, а основное блюдо – мировой рекорд в эстафете. И еще раз хочу сказать, что Лифинцев вместе с каноистом Захаром Петровым – лучшие спортсмены России в уходящем году.
А спортсменам хочу пожелать, пловцам, больше самостоятельности. Ребята, учитесь принимать решение сами. Не слушайтесь дедулек и бабулек, которые выживают из ума и не ведают, что творят», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!
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