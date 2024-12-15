Свищев о российских пловцах на ЧМ: «Триумфальное возвращение на мировую арену. Как бы нас ни хотели ущемить в правах, ребята смогли сохранить форму»

Дмитрий Свищев назвал стратегически важным выступление россиян на ЧМ по плаванию.

Российские пловцы выступали на чемпионате мира на короткой воде в нейтральном статусе. Они завоевали 6 золотых и 4 серебряных награды, став вторыми в неофициальном медальном зачете.

«Получилось триумфальное возвращение на международную арену. И стратегически важное. Как бы нас ни хотели ущемить в правах, ограничить от участия в международных турнирах, наши ребята смогли сохранить очень хорошую физическую форму и подготовиться на высочайшем уровне.

Достижения на этом чемпионат мира и есть показатель этой работы. Второе место в медальном зачете турнира говорит о том, что команда во главе с Владимиром Сальниковым, а ныне с Дмитрием Мазепиным на правильном пути. Это хороший старт для нового руководства.

Важный момент, что до сих пор существуют рекомендации МОК не приглашать к участию российских спортсменов в командных дисциплинах. А на ЧМ по плаванию мы увидели, что в эстафетах наши ребята показали очень неплохие результаты.

Для колеблющихся федераций с командными видами спорта, куда нас не допускают по сомнительной причине, это может стать примером. Теперь есть на кого опираться. Причина ведь в возможном возникновении конфликтных ситуаций, поэтому и боятся приглашать наши команды.

Чемпионат в Венгрии прошел на высочайшем уровне, хорошие отклики по поводу организаторов. Никаких проблем не было, наших пловцов встречали ничем не хуже, чем спортсменов из других стран.

Проблема безопасности на соревнованиях лежит не на МОК, и даже не на спортивных федерациях, а на организаторах. В Будапеште никаких проблем не случилось, пусть берут пример, а не наговаривают и придумывают. Должны приглашать и обеспечивать безопасность.

Еще раз поздравляю спортсменов, весь персонал, специалистов, администрацию федерации. Это огромная работа, которая привела к успеху не только плавания, но и всего российского спорта. Отличный подарок к Новому году.

Также благодарю «Матч ТВ» за прямой эфир турнира, мы все соскучились по крупным международным соревнованиям, нам важно смотреть красивую картинку», – сказал депутат Госдумы РФ.

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