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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Бородин, Суркова выступят в предварительных заплывах

Чикунова, Ефимова, Пригода выступят в квалификации ЧМ на короткой воде.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

400 м, комплекс

11:02

Участница из России: Виктория Блинова.

50 м, вольный стиль

11:53 (полуфинал – в 20:12)

Участницы из России: Арина Суркова, Дарья Трофимова.

50 м, брасс

12:40 (полуфиналы – в 20:12)

Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.

Мужчины

400 м, комплекс

11:28

Участник из России: Илья Бородин.

50 м, вольный стиль

12:14 (полуфинал – в 20:21)

Участник из России: Егор Корнев.

50 м, брасс

12:56 (полуфинал – в 19:57)

Участники из России: Кирилл Пригода, Олег Костин.

Микст

4x100 м, смешанная эстафета, комплекс

13:53

Участники из России: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова, Дарья Трофимова.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Указаны только старты с участием россиян. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Виктория Блинова
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Егор Корнев
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