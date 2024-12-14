Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Бородин, Суркова выступят в предварительных заплывах
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
400 м, комплекс
11:02
Участница из России: Виктория Блинова.
50 м, вольный стиль
11:53 (полуфинал – в 20:12)
Участницы из России: Арина Суркова, Дарья Трофимова.
50 м, брасс
12:40 (полуфиналы – в 20:12)
Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.
Мужчины
400 м, комплекс
11:28
Участник из России: Илья Бородин.
50 м, вольный стиль
12:14 (полуфинал – в 20:21)
Участник из России: Егор Корнев.
50 м, брасс
12:56 (полуфинал – в 19:57)
Участники из России: Кирилл Пригода, Олег Костин.
Микст
4x100 м, смешанная эстафета, комплекс
13:53
Участники из России: Павел Самусенко, Александр Жигалов, Арина Суркова, Дарья Трофимова.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Указаны только старты с участием россиян. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
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