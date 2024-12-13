Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Клепикова, Суркова и Шевляков выступят в предварительных заплывах
13 декабря с участием россиян пройдут предварительные заплывы в шести дисциплинах.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
200 м, брасс
11:19
Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.
100 м, баттерфляй
12:01 (полуфинал в 20:20)
Участницы из России: Дарья Клепикова, Арина Суркова.
Мужчины
200 м, брасс
11:40
Участники из России: Кирилл Пригода, Александр Жигалов.
100 м, баттерфляй
12:16 (полуфинал в 20:35)
Участник из России: Роман Шевляков.
4x200 м, эстафета вольный стиль
12:38
Состав российской команды определится позже.
Микст
4x50 м, смешанная эстафета, вольный стиль
11:02
Состав российской команды определится позже.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Указаны только предварительные заплывы с участием россиян. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».
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