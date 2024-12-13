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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Клепикова, Суркова и Шевляков выступят в предварительных заплывах

Пловцы Чикунова, Ефимова и Пригода выступят в квалификации ЧМ на короткой воде.

13 декабря с участием россиян пройдут предварительные заплывы в шести дисциплинах.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

200 м, брасс

11:19

Участницы из России: Евгения Чикунова, Юлия Ефимова.

100 м, баттерфляй

12:01 (полуфинал в 20:20)

Участницы из России: Дарья Клепикова, Арина Суркова.

Мужчины

200 м, брасс

11:40

Участники из России: Кирилл Пригода, Александр Жигалов.

100 м, баттерфляй

12:16 (полуфинал в 20:35)

Участник из России: Роман Шевляков.

4x200 м, эстафета вольный стиль

12:38

Состав российской команды определится позже.

Микст

4x50 м, смешанная эстафета, вольный стиль

11:02

Состав российской команды определится позже.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское. Указаны только предварительные заплывы с участием россиян. Прямая трансляция – на телеканале «Матч! Арена».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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