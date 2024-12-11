Чикунова, Клепикова, Пригода, Корнев, Жигалов вышли в финал на ЧМ по плаванию на короткой воде, Ефимова и Трофимова выбыли в полуфиналах

Чикунова и Пригода вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Евгения Чикунова по итогам полуфинальных заплывов на дистанции 100 м брассом показала третий результат (1.03,70). Юлия Ефимова в финал не отобралась, показав 10-е время (1.04,38).

Егор Корнев с третьим результатом (45,52) вышел в финал 100‑метровки вольным стилем.

Кирилл Пригода попал в финал на дистанции 100 метров брассом с первым результатом (56,02), Александр Жигалов — с пятым (56,50).

Дарья Клепикова пробилась в финал на 100 метров вольным стилем с четвертым временем (51,68), Дарья Трофимова в финале не попала (52,34).