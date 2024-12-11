Чикунова, Клепикова, Пригода, Корнев, Жигалов вышли в финал на ЧМ по плаванию на короткой воде, Ефимова и Трофимова выбыли в полуфиналах
Чикунова и Пригода вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.
Евгения Чикунова по итогам полуфинальных заплывов на дистанции 100 м брассом показала третий результат (1.03,70). Юлия Ефимова в финал не отобралась, показав 10-е время (1.04,38).
Егор Корнев с третьим результатом (45,52) вышел в финал 100‑метровки вольным стилем.
Кирилл Пригода попал в финал на дистанции 100 метров брассом с первым результатом (56,02), Александр Жигалов — с пятым (56,50).
Дарья Клепикова пробилась в финал на 100 метров вольным стилем с четвертым временем (51,68), Дарья Трофимова в финале не попала (52,34).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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