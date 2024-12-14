Свищев о том, было ли ошибкой пропускать Олимпиаду-2024: «Каждый должен разбираться сам»

Дмитрий Свищев высказался о том, было ли ошибкой пропустить Олимпиаду-2024.

– Теперь уже можно с уверенностью сказать, что решение пропустить Игры-2024 было ошибкой и перед теми же пловцами стоит извиниться?

– Есть два полярных мнения. Кто-то считает, что участие под нейтральным флагом – это предательство. Другие уверены, что необходимо ехать и выступать в любом статусе.

Я всегда придерживался второй точки зрения. Но каждый должен разбираться сам, – сказал депутат Госдумы, экс-председатель комитета по физической культуре и спорту.

Дегтярев возглавил весь наш спорт и задал курс на возвращение. Как дела у тех, кто был против?