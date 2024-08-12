Депутат Свищев об Олимпиаде в Париже: «И для спортсменов, и для болельщиков, и для МОК это одни из худших Игр в истории»

Депутат Дмитрий Свищев оценил итоги Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония закрытия Игр прошла накануне. На Олимпиаде выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль (серебро) завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Ничего хорошего. Конечно, мы как граждане России надеялись увидеть наших спортсменов. Но по надуманной причине, по национальному признаку незаконно были не допущены наши спортсмены под флагом России, только небольшая часть наших ребят под нейтральным флагом смогли участвовать на данных соревнованиях.

Олимпиадой это сложно назвать, потому что все привыкли, что игры – спортивный праздник, грандиозные соревнования, к которым готовятся спортсмены всего мира. Здесь почему-то кто-то принял решение, что Россия и Беларусь не могут участвовать. Мое отношение с точки зрения отношения к России, конечно, негативное.

И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета ( ) это одни из самых худших Игр в истории», – сказал .