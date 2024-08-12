Депутат Свищев об Олимпиаде в Париже: «И для спортсменов, и для болельщиков, и для МОК это одни из худших Игр в истории»
Депутат Дмитрий Свищев оценил итоги Олимпиады-2024 в Париже.
Церемония закрытия Игр прошла накануне. На Олимпиаде выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль (серебро) завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.
«Ничего хорошего. Конечно, мы как граждане России надеялись увидеть наших спортсменов. Но по надуманной причине, по национальному признаку незаконно были не допущены наши спортсмены под флагом России, только небольшая часть наших ребят под нейтральным флагом смогли участвовать на данных соревнованиях.
Олимпиадой это сложно назвать, потому что все привыкли, что Олимпийские игры – спортивный праздник, грандиозные соревнования, к которым готовятся спортсмены всего мира. Здесь почему-то кто-то принял решение, что Россия и Беларусь не могут участвовать. Мое отношение с точки зрения отношения к России, конечно, негативное.
И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета (МОК) это одни из самых худших Игр в истории», – сказал Свищев.
Отдельная благодарность российским вещателям за то, что не купили права на Олимпиаду. Смотрел со СмартТВ с официального сайта — просто сказка! Можно смотреть, что хочется самому, а не что за меня выбрала редакция МатчТВ или Первого канала.
"Обиженки", судя по моим знакомым, их и не смотрели, а только повторяли тезисы о "худшей Олимпиаде"
Всех опросил?)
Баскетбольных может быть, которые увидели дримтим, которая чуть не отлетела от толстого сербского парня?
Теннисных которые увидели победу Новака?
Олимпиада подарила кучу крутых сюжетов и только наши депутаты, пытаются сделать вид что этого нет?
Для тех к о смотрел весьма даже хорошая Олимпиада
Все было, нормальная Олимпиада. Но подпивасы запомнят только трансов на церемонии открытия. Ну и черт с ними, и с подпивасами, и с трансами.
Смотрел с русскоязычным комментарием на Евроспорте.
Без псевдопатриотической шелухи было просто прекрасно! Чистый спорт, чистый интерес и любопытство ко всем.
А говорит то, что прикажут свыше.