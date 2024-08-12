Депутат Свищев об Олимпиаде в Париже: «И для спортсменов, и для болельщиков, и для МОК это одни из худших Игр в истории»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Депутат Дмитрий Свищев оценил итоги Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония закрытия Игр прошла накануне. На Олимпиаде выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль (серебро) завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Ничего хорошего. Конечно, мы как граждане России надеялись увидеть наших спортсменов. Но по надуманной причине, по национальному признаку незаконно были не допущены наши спортсмены под флагом России, только небольшая часть наших ребят под нейтральным флагом смогли участвовать на данных соревнованиях.

Олимпиадой это сложно назвать, потому что все привыкли, что Олимпийские игры – спортивный праздник, грандиозные соревнования, к которым готовятся спортсмены всего мира. Здесь почему-то кто-то принял решение, что Россия и Беларусь не могут участвовать. Мое отношение с точки зрения отношения к России, конечно, негативное.

И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета (МОК) это одни из самых худших Игр в истории», – сказал Свищев.

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58 комментариев
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Да нормальные игры получились, если не смотреть на них со стороны "обиженки".
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+76
Отличные получились игры. Наших не хватало, конечно. Но, если абстрагироваться от этого глупого бана, получили: звезды первой величины в разных видах спорта, интриги до самого конца, невероятно красивый антураж. Даже раздутые скандалы, связанные с открытием, боксершей и водой в Сенне добавили интереса.

Отдельная благодарность российским вещателям за то, что не купили права на Олимпиаду. Смотрел со СмартТВ с официального сайта — просто сказка! Можно смотреть, что хочется самому, а не что за меня выбрала редакция МатчТВ или Первого канала.
+59
-2
+57
По мне так очень интересные игры были по содержанию
+57
-2
+55
да не, только для депутатов
+35
-2
+33
Особенно для болельщиков, рекордные продажи билетов это явно байка от госдепа.
+34
-1
+33
Как он это решил за болельщиков? Условные зрители матча Сербия - США очень сильно разочарованы, по его мнению?
+30
0
+30
Ответ Tomas Nepotrebko
Отличные получились игры. Наших не хватало, конечно. Но, если абстрагироваться от этого глупого бана, получили: звезды первой величины в разных видах спорта, интриги до самого конца, невероятно красивый антураж. Даже раздутые скандалы, связанные с открытием, боксершей и водой в Сенне добавили интереса. Отдельная благодарность российским вещателям за то, что не купили права на Олимпиаду. Смотрел со СмартТВ с официального сайта — просто сказка! Можно смотреть, что хочется самому, а не что за меня выбрала редакция МатчТВ или Первого канала.
И без воплей Губерниева и стонов Богословской!👍 а самое главное - без тупой рекламы в самом интересном месте☝️
+28
0
+28
Ответ Алексей Клинский
Да нормальные игры получились, если не смотреть на них со стороны "обиженки".
Да даже если просто смотреть эти игры, то они очень даже неплохими получились.
"Обиженки", судя по моим знакомым, их и не смотрели, а только повторяли тезисы о "худшей Олимпиаде"
+21
0
+21
Почему какая-то чепуха решает, что мне как для болельщика лучше, а что хуже? Зачем мнение чепухи выкладывать сюда?
+21
-1
+20
"И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета (МОК) это одни из самых худших Игр в истории"

Всех опросил?)
+17
0
+17
По красоте и антуражу, однозначно, лучшие игры. По спортивной составляющей - одни из лучших, а по игровым видам и просто незабываемые. Плюс отличный показ на официальном сайте МОК, где можно было посмотреть практически все, в любое время и в режиме интершума. Это личные впечатления. А по факту - самые посещаемые игры в истории. Так что на кого рассчитано вранье Свищева не очень понятно.
+17
0
+17
Посмотрите последние 50 сообщений это пассажира, какая-то обиженка, у которой отняли мороженку, негатив по поводу изоляции в каждом сообщении, мы уже поняли позицию обиженки, зачем каждый раз сюда вы ее выкладываете?
+10
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+10
Ответ Bartez1986
Как он это решил за болельщиков? Условные зрители матча Сербия - США очень сильно разочарованы, по его мнению?
Особенно равнодушен весь мир был к ходу розыгрыша последней медали: на финал женского баскетбола вообще никто не пришёл🤷‍♂️
+8
-1
+7
А для каких болельщиков Дмитрий Александрович :
Баскетбольных может быть, которые увидели дримтим, которая чуть не отлетела от толстого сербского парня?
Теннисных которые увидели победу Новака?
Олимпиада подарила кучу крутых сюжетов и только наши депутаты, пытаются сделать вид что этого нет?
+8
-2
+6
Нормальные игры. боюсь, но специально для свищевых, через 2 года будут "позорные" игры в милане, а через 4 года " провальные" игры в лос-анжелесе
+6
-1
+5
Ответ Tomas Nepotrebko
Отличные получились игры. Наших не хватало, конечно. Но, если абстрагироваться от этого глупого бана, получили: звезды первой величины в разных видах спорта, интриги до самого конца, невероятно красивый антураж. Даже раздутые скандалы, связанные с открытием, боксершей и водой в Сенне добавили интереса. Отдельная благодарность российским вещателям за то, что не купили права на Олимпиаду. Смотрел со СмартТВ с официального сайта — просто сказка! Можно смотреть, что хочется самому, а не что за меня выбрала редакция МатчТВ или Первого канала.
Все так, купи Россия права на показ игр и множество трансляций для болельщика стали бы недоступны
+6
-1
+5
Это классическая история "не смотрел, но осуждаю")
Для тех к о смотрел весьма даже хорошая Олимпиада
+5
0
+5
Ответ Смоки Кот
да не, только для депутатов
И для их фан-клуба.
+6
-1
+5
Отличные игры! Прекрасная атмосфера и красивый антураж, а на обиженных, г-н Свищев, воду возят!
+7
-2
+5
Хорошо, что болельщики, спортсмены и МОК об этом не знают. Как и не знают депутатов свищева и ко.
+4
0
+4
Да нормальные были игры. Были и звезды с соответствующими результатами, вроде Маршана, Джоковича и Дюплантиса, была и киношная история, вроде похода американских баскетбольных дедов за баскетбольным золотом, были отдельные яркие совернования.
Все было, нормальная Олимпиада. Но подпивасы запомнят только трансов на церемонии открытия. Ну и черт с ними, и с подпивасами, и с трансами.
+5
-1
+4
Я представляю, как этот тип потирал ладошки, смотря закрытие , чтобы потом рассказать гражданам об очередном гниении запада. а тут облом, приходиться общими фразами без фактов отделываться. тьфу.
+5
-1
+4
Депутат это диагноз
+5
-2
+3
Отличная атмосфера,полные трибуны и страстная борьба за золото.Жаль наших почти не было,притопить не за кого.
+4
-1
+3
Ответ Bartez1986
Как он это решил за болельщиков? Условные зрители матча Сербия - США очень сильно разочарованы, по его мнению?
Матч Сербия- США это конечно в золотую коллекция баскетбола сборных
+3
0
+3
Главное себя убедить что игры провальные. А мне кажется лучшие игры за 10 лет. Был праздник, была посещаемость, шикарные локации, красивая картинка со стримов, по-моему все получилось. 3 последних азиатских олимпиады были не такие яркие.
+5
-2
+3
По церемонии закрытия и не скажешь, атлеты счастливы
+3
0
+3
Ответ Yan D
И без воплей Губерниева и стонов Богословской!👍 а самое главное - без тупой рекламы в самом интересном месте☝️
Кстати да.
Смотрел с русскоязычным комментарием на Евроспорте.
Без псевдопатриотической шелухи было просто прекрасно! Чистый спорт, чистый интерес и любопытство ко всем.
+3
0
+3
Ответ spartakgorky
"И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета (МОК) это одни из самых худших Игр в истории" Всех опросил?)
насвистел депутат Свищев
+3
-1
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Проблема "депутата" Свищева в том, что он не видел Олимпийские игры.
А говорит то, что прикажут свыше.
+2
0
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