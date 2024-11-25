Климент Колесников: «Не может человек, съездив на Олимпиаду, получить статус иноагента. Считаю это глупостью»
– Юлия Ефимова призналась, что боялась отбираться на Олимпиаду из-за того, что ее могут признать иноагентом. У спортсменов действительно были подобные опасения?
– Никаких обоснованных опасений не было. Не могло идти и речи, что кто-то может стать иноагентом. Как бы далеко в политику все это ни заходило, не может человек, съездив на Олимпиаду, получить статус иноагента. Считаю это глупостью. А вот отношение людей могло поменяться – либо в лучшую, либо в худшую сторону, в зависимости от того, кто какой позиции придерживается.
– Я знаю, что вы следили за Олимпиадой. Во время просмотра не было ощущения «я мог бы лучше»?
– Я не сравнивал результаты. Просто наблюдал за происходящим, не задумываясь, мог ли там проплыть быстрее, не сравнивал себя с чемпионами. Я больше переживал за ребят, которых знаю, с кем общаюсь.
– Единственным представителем России был Евгений Сомов. Вы общались раньше, поддерживали связь? И в целом наблюдали, как он выступает?
– С Женей мы состояли в одной команде вплоть до выхода из юниорского возраста. Дальше наши пути разошлись, и я уже даже не вспомню время, когда он уехал, начал тренироваться в США. До момента, пока наши пути не разошлись, мы нормально общались. Не могу сказать, что мы были друзьями, но товарищами по команде – однозначно, потому что выступали на соревнованиях, вместе ездили в команде. Ни до, ни после Олимпиады не списывались. Но я за его выступлениями следил, все видел.
– Оно того стоило? Поездка на Олимпиаду в таком статусе и без медали?
– Его спросите, – сказал пловец Климент Колесников.
«Отъезд в США продлил мне карьеру. В России бросила бы в 18-19 лет». Откровенная Юлия Ефимова
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