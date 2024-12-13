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Минаков и Клепикова вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, Шевляков и Суркова выбыли в полуфиналах

Минаков и Клепикова вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Андрей Минаков по итогу полуфинальных заплывов на дистанции 100 м баттерфляем финишировал шестым (49,19). Роман Шевляков показал 15-й результат (50,12) и в финал не попал. 

Лучшее время на этой дистанции у швейцарца Ноэ Понти – 48,89. 

Дарья Клепикова прошла в финал на дистанции 100 м баттерфляем с восьмым результатом (56,12). Арина Суркова показала девятое время (56,20) и не сумела выйти в финал.

Лучший результат показала американка Гретхен Уолш – 52,87, это новый мировой рекорд. 

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАндрей Минаков
logoсборная России жен
Дарья Клепикова
плавание
чемпионат мира на короткой воде
Роман Шевляков
Арина Суркова
результаты
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