Минаков и Клепикова вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, Шевляков и Суркова выбыли в полуфиналах

Минаков и Клепикова вышли в финалы на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Андрей Минаков по итогу полуфинальных заплывов на дистанции 100 м баттерфляем финишировал шестым (49,19). Роман Шевляков показал 15-й результат (50,12) и в финал не попал.

Лучшее время на этой дистанции у швейцарца Ноэ Понти – 48,89.

Дарья Клепикова прошла в финал на дистанции 100 м баттерфляем с восьмым результатом (56,12). Арина Суркова показала девятое время (56,20) и не сумела выйти в финал.

Лучший результат показала американка Гретхен Уолш – 52,87, это новый мировой рекорд.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.