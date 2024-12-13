«Вы доказали, что отечественная школа плавания – одна из сильнейших в мире». Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ на короткой воде
Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова победили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Они установили рекорд Европы.
Лифинцев также взял золото на дистанции 100 м на спине.
«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Арина Александровна, Дарья Васильевна! Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.
B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику. И конечно, особо отмечу триумф Мирона Лифинцева, который одержал еще одну победу на дистанции 100 метров на спине и дважды удостоился почетного чемпионского титула.
Молодцы! Вы на деле доказали, что отечественная школа плавания – одна из сильнейших в мире. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
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