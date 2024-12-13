Владимир Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями ЧМ в Будапеште.

Мирон Лифинцев , Кирилл Пригода , Арина Суркова и Дарья Трофимова победили на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м. Они установили рекорд Европы.

Лифинцев также взял золото на дистанции 100 м на спине.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Арина Александровна, Дарья Васильевна! Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику. И конечно, особо отмечу триумф Мирона Лифинцева, который одержал еще одну победу на дистанции 100 метров на спине и дважды удостоился почетного чемпионского титула.

Молодцы! Вы на деле доказали, что отечественная школа плавания – одна из сильнейших в мире. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго», – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.