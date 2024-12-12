Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Минаков, Самусенко, Савенко, Акимов, Лузин, Агапитова выступят в предварительных заплывах

Лифинцев и Минаков выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

12 декабря пройдет второй день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

50 м, спина

11:02

Участница из России: Елизавета Агапитова .

4х200 м, эстафета, вольный стиль

13:03

Мужчины

50 м, спина

11:17

Участники из России: Павел Самусенко , Мирон Лифинцев .

200 м, баттерфляй

11:48

Участник из России: Андрей Минаков .

100 м, комплекс

12:18

Участник из России: Дмитрий Савенко .

400 м, вольный стиль

Участники из России: Роман Акимов , Савелий Лузин .

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция предварительных заплывов – на телеканале «Матч! Арена», полуфиналов – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».