Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Лифинцев, Минаков, Самусенко, Савенко, Акимов, Лузин, Агапитова выступят в предварительных заплывах
Лифинцев и Минаков выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.
12 декабря пройдет второй день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
50 м, спина
11:02
Участница из России: Елизавета Агапитова.
4х200 м, эстафета, вольный стиль
13:03
Мужчины
50 м, спина
11:17
Участники из России: Павел Самусенко, Мирон Лифинцев.
200 м, баттерфляй
11:48
Участник из России: Андрей Минаков.
100 м, комплекс
12:18
Участник из России: Дмитрий Савенко.
400 м, вольный стиль
Участники из России: Роман Акимов, Савелий Лузин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Указаны только заплывы с участием россиян. Трансляция предварительных заплывов – на телеканале «Матч! Арена», полуфиналов – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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