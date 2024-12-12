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Михаил Дегтярев: «На ЧМ по плаванию наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернемся на Олимпийские игры»

Михаил Дегтярев заявил, что мировой спорт «не летит» без русского.

Накануне россияне завоевали два золота на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Турнир завершится 15 декабря, спортсмены выступают в нейтральном статусе.

«На чемпионате мира по плаванию в Будапеште наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернемся на Олимпийские игры и на другие мировые турниры.

Без нас просто неинтересно, уровень состязательности снижается, зрительский интерес – тоже. Все прекрасно знают, что медали завоевывают российские спортсмены, от души поздравляют и болеют за наших.

Мы, со своей стороны, будем продолжать курс на юридическое и политическое урегулирование отношений с международными спортивными организациями. А пока нашим спортсменам нужна состязательная практика и победы», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.

Верите? У России золото ЧМ в плавании: наш метеор побил рекорд и заставил организаторов хитрить

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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logoсборная России жен
Министерство спорта России
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