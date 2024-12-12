Михаил Дегтярев: «На ЧМ по плаванию наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернемся на Олимпийские игры»
Накануне россияне завоевали два золота на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Турнир завершится 15 декабря, спортсмены выступают в нейтральном статусе.
«На чемпионате мира по плаванию в Будапеште наши ребята показали, почему мировой спорт без русского «не летит» и почему мы неизбежно вернемся на Олимпийские игры и на другие мировые турниры.
Без нас просто неинтересно, уровень состязательности снижается, зрительский интерес – тоже. Все прекрасно знают, что медали завоевывают российские спортсмены, от души поздравляют и болеют за наших.
Мы, со своей стороны, будем продолжать курс на юридическое и политическое урегулирование отношений с международными спортивными организациями. А пока нашим спортсменам нужна состязательная практика и победы», – сказал министр спорта РФ Дегтярев.
Верите? У России золото ЧМ в плавании: наш метеор побил рекорд и заставил организаторов хитрить
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий