Эстонская пловчиха Энели Ефимова: «Здорово видеть Чикунову и Ефимову снова. Они классные девчонки»
Эстонская пловчиха Энели Ефимова рада соревноваться с россиянками.
Накануне Энели Ефимова вышла в финал на 100 м брассом в рамках чемпионата мира по плаванию на короткой воде.
«Знаю, что Евгения (Чикунова) тоже вышла в финал. Еще один сильный атлет в финале, это делает главный заплыв более конкурентным.
Они вернулись после большой паузы, были без стартов. Здорово видеть их снова и соревноваться с ними, это помогает показывать более быстрое время.
Я соревновалась раньше с обеими (с Чикуновой и Юлией Ефимовой). Мы общались несколько раз с Евгенией, они на самом деле классные девчонки», – сказала чемпионка Европы.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
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