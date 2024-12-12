Эстонская пловчиха Энели Ефимова: «Здорово видеть Чикунову и Ефимову снова. Они классные девчонки»

Эстонская пловчиха Энели Ефимова рада соревноваться с россиянками.

Накануне Энели Ефимова вышла в финал на 100 м брассом в рамках чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

«Знаю, что Евгения (Чикунова ) тоже вышла в финал. Еще один сильный атлет в финале, это делает главный заплыв более конкурентным.

Они вернулись после большой паузы, были без стартов. Здорово видеть их снова и соревноваться с ними, это помогает показывать более быстрое время.

Я соревновалась раньше с обеими (с Чикуновой и Юлией Ефимовой). Мы общались несколько раз с Евгенией, они на самом деле классные девчонки», – сказала чемпионка Европы.