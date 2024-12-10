Юлия Ефимова: «Если бы нам сказали за недели три или месяц, то я, наверное, по‑другому бы подготовилась к отбору на ЧМ, но как есть»

Юлия Ефимова призналась, что ей не хватило времени для подготовки к отбору на ЧМ.

10 декабря в Будапеште стартует чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В ноябре стало известно, что отборочным к этому турниру станет чемпионат России, ранее прошедший в Санкт-Петербурге.

«Я еще так за день не отбиралась на чемпионат мира. Возможно, если бы нам сказали за недели три или месяц, то я, наверное, по‑другому бы подготовилась к отбору, но как есть», – сказала шестикратная чемпионка мира Ефимова .

Российские пловцы выступят на чемпионате мира в нейтральном статусе.