Хуберт Кош: «После заплыва с Лифинцевым мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него»

Венгерский пловец Хуберт Кош высказался о соперничестве с Мироном Лифинцевым.

Россиянин Лифинцев сегодня выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, олимпийский чемпион Кош финишировал вторым.

«Во время заплыва я не видел Лифинцева, не понимал, кто лидирует, я или он. Фокусировался только на себе. Этот старт очень важен для меня, ведь я выступаю дома и я взял серебро, поэтому совершенно не расстроен.

Поздравил ли я победителя? После заплыва мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него. Мы не знакомы, поскольку до этого никогда не соревновались», — сказал Кош.