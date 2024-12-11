Хуберт Кош: «После заплыва с Лифинцевым мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него»
Венгерский пловец Хуберт Кош высказался о соперничестве с Мироном Лифинцевым.
Россиянин Лифинцев сегодня выиграл золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине, олимпийский чемпион Кош финишировал вторым.
«Во время заплыва я не видел Лифинцева, не понимал, кто лидирует, я или он. Фокусировался только на себе. Этот старт очень важен для меня, ведь я выступаю дома и я взял серебро, поэтому совершенно не расстроен.
Поздравил ли я победителя? После заплыва мы не успели поговорить, но обязательно скажу ему, что это было круто и я рад за него. Мы не знакомы, поскольку до этого никогда не соревновались», — сказал Кош.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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