Климент Колесников: «Не жалею, что не поехал на чемпионат мира, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал»
Сегодня россиянин Мирон Лифинцев выиграл золото на 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив юниорский мировой рекорд (48,76).
— Это было красиво.
— Мог проплыть быстрее?
— Не знаю. От соревнований к соревнованиям расплываешься, может и такое быть, что он на Кубке Сальникова быстрее проплывет, все возможно. Как у меня было, когда я после чемпионата Европы в 2017 приехал на Кубок Сальникова — и по рекорду проплыл.
— Не жалеешь, что не поехал на чемпионат мира?
— Не жалею совершенно, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал. Это очень интересный опыт.
— Эстафету как смотрел? Это всегда вдвойне волнительнее.
— Да, эстафета гораздо эмоционально смотрится, чем личные заплывы. Мне понравилось. Результаты относительно быстрые, проплыли круто, зрелищность была, да, нам чуть не хватило, но, все понимают, что и не с таким временем можно попадать в призы, — сказал Колесников.
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