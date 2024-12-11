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Климент Колесников: «Не жалею, что не поехал на чемпионат мира, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал»

Пловец Климент Колесников заявил, что не жалеет, что не поехал на чемпионат мира.

Сегодня россиянин Мирон Лифинцев выиграл золото на 100 м на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, установив юниорский мировой рекорд (48,76). 

— Это было красиво.

— Мог проплыть быстрее?

— Не знаю. От соревнований к соревнованиям расплываешься, может и такое быть, что он на Кубке Сальникова быстрее проплывет, все возможно. Как у меня было, когда я после чемпионата Европы в 2017 приехал на Кубок Сальникова — и по рекорду проплыл.

— Не жалеешь, что не поехал на чемпионат мира?

— Не жалею совершенно, я сейчас сижу и переживаю за ребят, когда никогда не переживал. Это очень интересный опыт.

— Эстафету как смотрел? Это всегда вдвойне волнительнее.

— Да, эстафета гораздо эмоционально смотрится, чем личные заплывы. Мне понравилось. Результаты относительно быстрые, проплыли круто, зрелищность была, да, нам чуть не хватило, но, все понимают, что и не с таким временем можно попадать в призы, — сказал Колесников. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Мирон Лифинцев
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плавание
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