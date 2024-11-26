Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Суркова одержали победы, Ефимова и Колесников – 2-е, другие результаты
Плавание на короткой воде
Чемпионат России
Санкт-Петербург
Мужчины
1500 м, вольный стиль
1. Кирилл Мартынычев – 14.25,24
2. Александр Степанов – 14.38,78
3. Андрей Филипец – 14.43,55
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 45,99
2. Климент Колесников – 46,36
3. Дмитрий Жаворонков – 46,69
200 м, спина
1. Дмитрий Савенко – 1.50,92
2. Алексей Ткачев – 1.51,48
3. Максим Фофанов – 1.52,78
50 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 25,65
2. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,73
3. Иван Кожакин – 25,96
4х100 м, комбинированная эстафета
1. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев (Санкт-Петербург-1) – 3.20,62
2. Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев (Москва-1) – 3.24,72
3. Данил Закожурников, Сергей Звонов, Михаил Антипов, Максим Абловацкий (Новосибирская область-1) – 3.29,67
Женщины
100 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 56,34
2. Дарья Клепикова – 56,36
3. Светлана Чимрова – 57,71
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 4.02,12
2. Анастасия Саратова – 4.07,45
3. Арина Пантина – 4.07,79
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 2.17,89
2. Юлия Ефимова – 2.22,12
3. Виталина Симонова – 2.22,29
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 23,78
2. Дарья Трофимова – 24,11
3. Алина Гайфутдинова – 24,25
4х50 м, вольный стиль
1. Мария Полещук, Алиса Захарова, Анна Комарова, Дарья Муллакаева (Москва-1) – 1.38,18
2. Яна Шакирова, Милана Степанова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина (Санкт-Петербург-1) – 1.38,19
3. Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Виктория Старостина, Дарья Трофимова (Новосибирская область-1) – 1.39,99
4х100 м, комплекс
1. Милана Степанова, Яна Шакирова, Светлана Чимрова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург-1) – 3.55,84
2. Дарья Васькина, Юлия Ефимова, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева (Москва-1) – 3.57,84
3. Софья Шахова, Мария Сушилова, Ксения Суслякова, Анна Селезнева (Санкт-Петербург-2) – 4.03,39
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