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  • Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Суркова одержали победы, Ефимова и Колесников – 2-е, другие результаты
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Чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чикунова, Корнев, Суркова одержали победы, Ефимова и Колесников – 2-е, другие результаты

Евгения Чикунова победила на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Плавание на короткой воде

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Мужчины

1500 м, вольный стиль

1. Кирилл Мартынычев – 14.25,24

2. Александр Степанов – 14.38,78

3. Андрей Филипец – 14.43,55

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 45,99

2. Климент Колесников – 46,36

3. Дмитрий Жаворонков – 46,69

200 м, спина

1. Дмитрий Савенко – 1.50,92

2. Алексей Ткачев – 1.51,48

3. Максим Фофанов – 1.52,78

50 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 25,65

2. Илья Шиманович (Беларусь) – 25,73

3. Иван Кожакин – 25,96

4х100 м, комбинированная эстафета

1. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Роман Шевляков, Егор Корнев (Санкт-Петербург-1) – 3.20,62

2. Климент Колесников, Данил Семьянинов, Петр Жихарев, Владислав Гринев (Москва-1) – 3.24,72

3. Данил Закожурников, Сергей Звонов, Михаил Антипов, Максим Абловацкий (Новосибирская область-1) – 3.29,67

Женщины

100 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 56,34

2. Дарья Клепикова – 56,36

3. Светлана Чимрова – 57,71

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.02,12

2. Анастасия Саратова – 4.07,45

3. Арина Пантина – 4.07,79

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 2.17,89

2. Юлия Ефимова – 2.22,12

3. Виталина Симонова – 2.22,29

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 23,78

2. Дарья Трофимова – 24,11

3. Алина Гайфутдинова – 24,25

4х50 м, вольный стиль

1. Мария Полещук, Алиса Захарова, Анна Комарова, Дарья Муллакаева (Москва-1) – 1.38,18

2. Яна Шакирова, Милана Степанова, Дарья Сурушкина, Александра Курилкина (Санкт-Петербург-1) – 1.38,19

3. Анастасия Дуплинская, Анита Грищенко, Виктория Старостина, Дарья Трофимова (Новосибирская область-1) – 1.39,99

4х100 м, комплекс

1. Милана Степанова, Яна Шакирова, Светлана Чимрова, Александра Кузнецова (Санкт-Петербург-1) – 3.55,84

2. Дарья Васькина, Юлия Ефимова, Анастасия Журавлева, Дарья Муллакаева (Москва-1) – 3.57,84

3. Софья Шахова, Мария Сушилова, Ксения Суслякова, Анна Селезнева (Санкт-Петербург-2) – 4.03,39

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Софья Дьякова
Кирилл Мартынычев
Дмитрий Савенко
Анастасия Дуплинская
Дарья Клепикова
logoВиталина Симонова
Мария Полещук
Алиса Захарова
logoСветлана Чимрова
Арина Суркова
Алина Гайфутдинова
Мирон Лифинцев
Петр Жихарев
Данил Семьянинов
logoВладислав Гринев
Максим Абловацкий
Михаил Антипов
Роман Шевляков
Анна Селезнева
Дарья Васькина
Александра Кузнецова
Анастасия Журавлева
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