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  • Дмитрий Губерниев: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие сволочи те, кто отговаривал пловцов получать нейтральный статус. Их не просто отговорили, им угрожали!»
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Дмитрий Губерниев: «Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие сволочи те, кто отговаривал пловцов получать нейтральный статус. Их не просто отговорили, им угрожали!»

Дмитрий Губерниев высказался о победе пловца Мирона Лифинцева на чемпионате мира.

Сегодня Лифинцев выиграл золото на дистанции 100 м на спине на ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.  

«Глядя на счастливое лицо Лифинцева, понимаешь, какие же сволочи те, кто отговаривал наших пловцов получать нейтральный статус перед Олимпиадой!

Ведь пловцов не просто отговорили, им угрожали! Просто сволочи! Тьфу!» – написал Губерниев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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Мирон Лифинцев
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