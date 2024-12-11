Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Клепикова, Трофимова, Пригода, Корнев прошли в полуфиналы, Жаворонков выбыл
11 декабря пройдет второй день турнира.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024
Будапешт, Венгрия
Предварительные заплывы
Женщины
100 м, вольный стиль
Россиянки Дарья Трофимова и Дарья Клепикова вышли в полуфинал. Трофимова показала пятый результат (52,30 секунды), Клепикова – 14-й (52,97). Лучшее время у Гретхен Уолш из США – 51,64.
100 м, брасс
Евгения Чикунова прошла в полуфинал с 9-м временем (1.04,61), Юлия Ефимова – с 12-м (1.04,77). Лучшее время показала Ангарад Эванс из Великобритании – 1.03,45, второе – Лилли Кинг из США (1.03,50).
Мужчины
100 м, вольный стиль
Россиянин Егор Корнев квалифицировался в полуфинал с пятым временем – 46,07. Дмитрий Жаворонков выбыл, показав только 23-й результат (47,22). Лучшее время у представителя Каймановых островов Джордана Крукса – 44,95.
100 м, брасс
Кирилл Пригода вышел в полуфинал с лучшим временем – 55,82. Еще один россиянин Александр Жигалов показал восьмое время (56,90) и также отобрался в полуфинал.
Микст
4х50 м, комбинированная эстафета
13:07
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Предварительные заплывы покажет телеканал «Матч! Арена», полуфиналы – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».
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