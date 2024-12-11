Ефимова и Чикунова выступят в предварительных заплывах на ЧМ в Будапеште.

11 декабря пройдет второй день турнира.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024

Будапешт, Венгрия

Предварительные заплывы

Женщины

100 м, вольный стиль

Россиянки Дарья Трофимова и Дарья Клепикова вышли в полуфинал. Трофимова показала пятый результат (52,30 секунды), Клепикова – 14-й (52,97). Лучшее время у Гретхен Уолш из США – 51,64.

100 м, брасс

Евгения Чикунова прошла в полуфинал с 9-м временем (1.04,61), Юлия Ефимова – с 12-м (1.04,77). Лучшее время показала Ангарад Эванс из Великобритании – 1.03,45, второе – Лилли Кинг из США (1.03,50).

Мужчины

100 м, вольный стиль

Россиянин Егор Корнев квалифицировался в полуфинал с пятым временем – 46,07. Дмитрий Жаворонков выбыл, показав только 23-й результат (47,22). Лучшее время у представителя Каймановых островов Джордана Крукса – 44,95.

100 м, брасс

Кирилл Пригода вышел в полуфинал с лучшим временем – 55,82. Еще один россиянин Александр Жигалов показал восьмое время (56,90) и также отобрался в полуфинал.

Микст

4х50 м, комбинированная эстафета

13:07

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Предварительные заплывы покажет телеканал «Матч! Арена», полуфиналы – «Матч ТВ» и «Матч! Арена».