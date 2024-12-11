Кирилл Пригода установил рекорд России в плавании на короткой воде на 100 м брассом

Кирилл Пригода обновил рекорд России на 100 м брассом на короткой воде.

В предварительном заплыве на чемпионате мира в Будапеште российский пловец показал результат 55,82 секунды. С этим временем Пригода квалифицировался в полуфинал с первого места.

Предыдущий рекорд (55,95) также принадлежал Пригоде, он установил его 22 ноября этого года на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.